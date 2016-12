[AUDIO] Revelan prueba donde quedaría en evidencia mal trato de esposa de embajador de Chile en China a funcionario

No hay reclamos formales.

Un audio revelado este jueves comprobaría los malos tratos denunciados hace algunas semanas por los trabajadores de la Embajada de Chile en China y de los que serían víctima por parte de la esposa del embajador Jorge Heine, Norma Acevedo. El Chef, Li Jun, trabajó por 18 años en el lugar y en noviembre a través de una carta dio a conocer los hechos después que se concretara una renuncia masiva.

En el registrado dado a conocer por The Clinic Online, solamente se pueden escuchar dos frases en español que Acevedo le dice al ex funcionario. “¿Cómo se puede ser tan idiota en la vida? No se puede ser tan idiota, ¿ok?”, es parte del audio donde la esposa del diplomático le reclama por la comida.

Jun manifestó a través de la misiva de dos páginas que “el trato humillante de parte del embajador y su señora Norma Acevedo. Esto ocurrió por tantos meses que se hizo insostenible y me enfermé. Necesito contactar a las autoridades en Chile para comunicarles acerca del sostenido maltrato y humillación que los embajadores cometen contra el staff chino en la embajada, y que es especialmente duro con las mujeres funcionarias chinas de la embajada.”

Vejaciones, humillaciones y ofensas son algunas de las denuncias presentadas por los 11 trabajadores que renunciaron a la embajada.

El ministerio de Relaciones Exteriores señaló que no han recibido ningún reclamo por los canales formales.

A continuación la traducción…

Acevedo: … tan tonto.

Jun: ¿Qué es foolish?

Acevedo: Ahhh… anda y busca qué es foolish. ¡Sabes muy bien qué es foolish (tonto)! Sabes muy bien que yo (ilegible). Y tú piensas que somos tontos, pero no somos tontos.

Jun: Ustedes no (ilegible) los detalles.

Acevedo: ¡Me tienes enferma, idiota! ¿Puedes ver? ¿Puedes ver que estoy enferma? (ilegible) la comida que se come contaminada. La comida es una cosa muy seria. ¡Se la estás dando a niños! ¿Cómo se puede ser tan idiota en la vida? No se puede ser tan idiota, ¿ok? La comida (ilegible) en el lugar correcto. No puedes estar esparciendo basura alrededor de la comida con que vas a alimentar niños más tarde. ¿Para qué?

Jun: Usted me pregunta dónde está todo…

Acevedo: ¿Deja de fingir, ok? ¿Dónde está todo? Te lo llevaste o lo comiste, una de las dos. No hay otra forma posible. ¿Ok? Yo te vi, estoy justo en la cocina donde comes. Detente, detente. Estoy enferma de los juegos. Juegos para mí, no o no. Te lo diré una última vez: no me gustan los juegos y no intentes jugar con nosotros.

Jun: No lo hice.

Acevedo: No lo aceptamos, lo siento.

Jun: Lo que está intentando (ilegible) poner en contra (ilegible) y nunca lo hice.

Acevedo: Rastros (ilegible) y tienes rastros de que vi lleno de comida y la comida desaparece. ¿Dónde está la piña que me cortaste?

Jun: No puedo acordarme.

Acevedo: Sí puedes. ¿Tienes la piña? La que me mostraste con dos piezas. Y la piña llena de (ilegible) adentro. Eso desapareció, ¿dónde está?

Jun: Es sábado y…