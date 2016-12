Caso Fipes: Juzgado Mixto de Puerto Aysén rechazó solicitud de sobreseimiento definitivo de Patricio Walker

Aún existirían diligencias pendientes.

El Juzgado mixto de Puerto Aysén rechazó la tarde de este jueves la solicitud de sobreseimiento definitivo del senador, Patricio Walker, por presuntos aportes ilegales de pesqueras en el marco del caso denominado Fipes.

Según la información que se conoce hasta el momento el congresista habría gestionado recursos para el actual diputado, Iván Fuentes, durante el período en que éste se encontraba en campaña. Cabe mencionar, que el senador de la Nueva Mayoría manifestó que en su declaración ante el Ministerio Público respondió todas las preguntas que se le hicieron.

La abogada querellante, Marissa Navarrete, explicó a La Tercera que el requerimiento habría sido rechazado por el tribunal debido a que existirían algunas diligencias pendientes.

“El argumento fundamental de nosotros es que era demasiado preliminar establecer un sobreseimiento definitivo por los criterios de los tribunales en general, que ha sido no al sobreseimiento definitivo mientras no esté claro la inocencia de una persona o que no esté claro que una persona no cometió delito“, indicó.

Además, afirmó que “tenemos acreditado por un lado que un senador de la República recibió dinero de una empresa pesquera, de una asociación pesquera”.

Finalmente, aseveró que Walker votó la Ley de Pesca en los mismos términos que Jaime Orpis.