Claudio Baeza y Colo Colo aún no llegan a acuerdo para extender el contrato del defensor

Blanco y Negro aún no responde a la propuesta del representante del defensor e incluso ve abierta la posibilidad de partir en enero.

Complejo panorama. Colo Colo trabaja a dos frentes: conseguir a sus tres refuerzos para la Copa Libertadores 2017 y mantener a Martín Rodríguez en el plantel ante la importante oferta de Cruz Azul de México.

Pero el volante no es el único que preocupa en Blanco y Negro, pues según reveló El Mercurio, Claudio Baeza aún no llega a un acuerdo con Colo Colo para firmar su renovación de contrato el que vence en junio en 2017.

Sin embargo, la máxima preocupación es que Baeza podría negociar con otro club en enero del próximo año y en eso Colo Colo no tendría poder de intervención, esto en caso de que no se logre firmar la extensión del contrato: “Hicimos una nueva propuesta, pero no nos han respondido”, aseguró Cristián Urquieta, representante del defensor.

Cabe recordar que los albos ya llegaron a un acuerdo para retener por una temporada más a Luis Pedro Figueroa y en el caso de Iván Morales hasta el 2022.