Hija de Faloon Larraguibel cautiva a su año de vida con particular actitud en las redes sociales

Es pura mamá.

Hace apenas un año y tres meses que la pequeña Luciana Pineda Larraguibel, hija del futbolista Jean Paul Pineda y la emblemática ex chica “Yingo”, Faloon Larraguibel, llegó a este mundo, pero eso no es justificación para decir que no es una niña con carácter. Así lo dejó demostrado su padre a través de un divertido video que publicó en las rede sociales, donde le ordena a Luciana que se vaya a dormir pues es tarde.

La reacción de la pequeña es simplemente adorable y en cosa de segundos se llenó de comentarios como “Rica, rica, rica, rica, qué no daría por tener una bebita así de linda y hermosa”; “Que linda dios la bendiga, muy hermosa”; “Que no te hace caso, jajajaja”; “porfiadita se ve que tendrá un gran carácter” y “Bella y obediente” ¡Mira!

Tan obediente que es mi bebe! Toca trabajo aqui Te amo gordita Luciana Un vídeo publicado por Jean Paul Jesús Pineda Cortés (@jeanpaulpineda_7) el 22 de Dic de 2016 a la(s) 6:32 PST