Jaime Quintana y propuesta de José Miguel Insulza: “No tiene respaldo ni siquiera de su propio partido”

Siguen las reacciones tras la idea de “El Pánzer”.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el presidente del Partido Por la Democracia, Jaime Quintana, analizó en detalle la propuesta del candidato presidencial José Miguel Insulza, sobre una consulta abierta a la ciudadanía y los militantes del PS y PPS en marzo próximo.

Consultado sobre el rechazo a lo señalado por Insulza, el senador Quintana puntualiza, “yo no diría rechazo de plano, yo creo que todas las propuestas tienen algún punto que debe ser considerado”, pero es claro en sentenciar, “nosotros no creemos que este sea un tema del PS vs PPD, yo creo que Lagos además es un candidato bastante transversal, fue Presidente de la República, es el único doble militante de ambos partidos, por lo tanto, nosotros creemos que aún es tiempo que el Partido Socialista proclame a Lagos y bueno hay que ser respetuoso del programa que tiene cada partido”.

Y sobre lo mismo recalca, “esto no se puede descartar de plano, la posibilidad de que ambos partidos terminen definiendo un candidato único es algo que no está cerrado, pero justamente a partir de que se verifiquen estos dos hechos de que tengan lugar estos consejos, es que se puede seguir conversando, pero objetivamente una primaria la ley no la permite”. En insiste que , “hoy día la propuesta de Insulza no tiene respaldo ni siquiera de su propio partido, fue la propia presidenta del PS, Isabel Allende, quien le quita el piso a la propuesta de Insulza diciendo que solo hay que remitirse a lo del 21 de enero”.

Para el presidente del PPD el tema es claro, “los candidatos tampoco son los que tienen que definir ni los programas, ni las propuestas, ni los mecanismos. Yo preferiría ver a los candidatos proponiendo ideas más que proponiendo mecanismos”, destacando de Ricardo Lagos ante José Miguel Insulza, “a nosotros nunca nos ha planteado ni condiciones, ni mecanismos específicos, de verdad Lagos no se ha metido en estos temas”. Para finalizar con el análisis de, “yo creo que eso puede ser lo que está buscando José Miguel Insulza, que es ganar tiempo”.