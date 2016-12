La dura acusación que recae sobre el actor Fernando Capetillo en Argentina

Él se defiende.

Una polémica de proporciones es la que se vive al otro lado de la cordillera, Fernando Carrillo, actor venezolano recordado hasta el día de hoy por su rol protagónico en la teleserie “Abigail” y ex marido de Catherine Fulop, es acusado de acoso sexual por la bailarina Camila Méndez, quien fuera su pareja en el programa “Bailando”.

Así lo informaron los reconocidos periodistas Ángel de Brito y Andrea Toboada, pero luego fue la misma joven quien argumentó que la información la hizo llegar a la producción del programa al final de su ciclo, pues tenía miedo a perder su puesto laboral. “Empezó con unos besos con cuello, me agarró de la cintura y como que me trajo con él como con ganas”, sentenció a través de un audio que se hizo público, en el cual también confiesa una situación más subida de tono vivida a bordo de un automóvil. “Es totalmente falso”, asegura el actor, quien espera que esta situación quede en el olvido y no llegue al ámbito legal.

