Martín Cárcamo reaparece en pantalla tras accidente y entrega detalles de su estado de salud

“Estamos todos bien”, sentenció.

La mañana de este jueves no se olvidará nunca para los integrantes del matinal de Canal 13, “Bienvenidos”; alrededor de las 12:20 horas, mientras se encontraban jugado con una “Bicidisco”, uno de los elementos de la bicicleta musical salió disparado, hiriendo a Martín Cárcamo, Juan Pablo Queraltó, Francisca Merino, Tonka Tomicic y hasta miembros del público.

El programa salió rápidamente del aire y emitieron un compacto de “Lugares que hablan”, provocando el enojo de la audiencia, quienes exigían una explicación (VER NOTA RELACIONADA), pero cerca de las 13:25 los animadores reaparecieron en escena entregando detalles de lo sucedido.

“Tuve un corte en el pantalón, no pasó a mayores, así que no tengo ponerme puntos ni nada, no hay pérdidas de pieza”, señaló el animador tras el golpe que sufrió en sus partes íntimas. Agregando que Pancho Saavedra, Francisca Merino y Juan Pablo Queraltó, fueron trasladados a la clínica por precaución, pero que habían tenido cortes leves, al igual que dos jóvenes que estaban en el público, “los dos estudiantes están siendo evaluados por precaución, pero por una situación menor”, agregó Tonka.

Finalmente Martín cerró el tema diciendo, “queremos agradecer la preocupación de todo nuestro público,e stas son cosas que pasan en programas en directo, estamos todos bien y ya pasó”.