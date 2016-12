Mayte Rodríguez confirma el término de su relación amorosa con Tiago Correa

Para no creerlo.

Hace cinco años salió a la luz pública uno de los más bullados pero a la vez más queridos romances del mundo actoral, Mayte Rodríguez y Tiago Correa, quienes se conocieron tras compartir elenco en la teleserie “Infiltradas” de Chilevisión. Una pareja que hoy nuevamente está en la polémica, pero por confirmar el fin de su amorío.

“Hace un tiempo atrás (que terminamos). Pero estamos súper bien. A mí no me gusta mentir. Así es que te lo digo porque me estás preguntando. Creo que es un espacio que prefiero proteger. Espero que me lo respeten”, con estas palabras Mayte confirmó en conversación con Glamorama que ya no está en pareja con el actor, con quien comparte elenco en la nueva teleserie nocturna de TVN, “Casí un Ángel”.

“Todo bien. Los personajes no se encontraron tampoco. No nos tocó actuar juntos, ninguna escena. Pero compartimos set, como él entra a grabar. Bien”, fueron parte de sus declaraciones.

Mientras que Tiago se mostró mucho más reservado, “Esas son preguntas que no corresponden, porque la vida es privada, de nosotros dos. Nos queremos mucho, nos acompañamos en todo. Y aquí estamos, pasándolo bien… Felices. Disfrutando de esto (el evento)”, sentenció la noche de este miércoles en el Sky Costanera, durante el lanzamiento de la nueva producción de TVN.