Hija de Karen Doggenweiler se desmarcó de los diputados Boric y Jackson

De no estar MEO en la papeleta votará asamblea constituyente.

La hija de Karen Doggenweiler, Fernanda Cornejo, en octubre fue electa consejera académica de la Universidad Diego Portales, donde estudia la carrera de Ciencias Políticas, y con esto comenzó una carrera política. La joven, de 21 años, aseguró que se trató de una decisión personal en la que Marco Enríquez- Ominami no tuvo influencia.

La madre de Fernanda está casada con MEO, pero además la estudiante es militante del PRO. “La política es una herramienta para la transformación y creo que el quedar ajeno a ellos es estar un poco atado de manos porque vemos que los representantes anteriores de la universidad no habían sido operativos”, afirmó en conversación con Las Últimas Noticias.

Al ser consultada si su discurso por su discurso de revolucionaria y las semejanzas que puede tener con los diputados, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, es enfática en señalar que no se siente identificada para nada con ellos.

“Yo creo que un revolucionario sí querría tener primarias en todos los cargos, no buscaría solamente omisiones tentativas. Y como ellos también son jóvenes, yo esperaría que fueran más vanguardistas en ser los primeros en querer ampliar el espectro. Si habla de un nuevo Frente Amplio, no ser ellos mismos los que dicen ‘tú te quedas fuera, tú entras’. En ese sentido no estamos hablando de mucha revolución”, comentó.

Finalmente, manifestó que si MEO no va a la próxima elección votaría por una asamblea constituyente.