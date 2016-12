Diputado Tarud y polémicas de ministros: “La Presidenta tiene que llamarle la atención a estos ministros, sino que los cambie”

Asimismo, sostuvo que Ricardo Lagos no quiere nada.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el diputado y precandidato presidencial, Jorge Tarud, se refirió a la idea de José Miguel Insulza entregada este miércoles en relación a la posibilidad de realizar una consulta ciudadana para definir a un abanderado PS-PPD. Además, analizó las últimas declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Campos, que han generado polémica.

Cabe mencionar, que durante una sesión en la sala de la Cámara de Diputados el secretario de Estado comparó el hogar del SENAME donde murió Lissette con el internado en que él estuvo por varios años.

Mientras que, durante una visita a Valparaíso donde recibió una serie de denuncias por parte de Gendarmería los invitó a hacerlo por el conducto regular. Los funcionarios reclamaron que eso no resultaba, por lo que Campos manifestó que “Las bolas del director nacional están las 24 horas sobre el escritorio del ministro, y yo veo cuando se las corto.”

Ante esto el parlamentario sostuvo que “el Gobierno no puede seguir así con ministros que están haciendo declaraciones, han tenido o están teniendo actitudes que realmente nos perjudican. Perdónenme, pero esta fotografía del ministro de Economía con esta muñeca inflable dio la vuelta al mundo (…) Nos hizo un daño país y al otro día el ministro da explicaciones y que no se había dado cuenta, estas cosas no pueden ser”.

Además, agregó “el ministro Campos yo creo que fue hasta cruel con lo que dijo, yo no comparto el lenguaje que utilizó Gabriel Boric, pero sabe que más – le dijo ándate a la cresta- y yo creo que todo Chile pensaba lo mismo que le dijo Gabriel Boric. Por qué cómo es posible que estén con ese tipo de actitudes. La Presidenta tiene que llamarle la atención a estos ministros, sino que los cambie”.

El parlamentario aseveró que “si estuviese en mis manos, yo al ministro de Economía le habría pedido la renuncia el mismo día y al ministro Campos también le diría que se vaya. Que quieren que les diga no pueden seguir con esa actitud, si cada día un ministro se está mandando un condoro, entonces eso no puede ser y hay que poner orden en esto. Además, salen con opiniones personales si los ministros no hablan con opiniones personales, los ministros hablan al nombre del Gobierno de Chile”.

Por otra parte, se mostró preocupado por la situación porque quiere que el Gobierno de la Presidenta Bachelet terminé bien y que ojalá pueda mejorar su popularidad.

Con respecto a la sugerencia del precandidato presidencial Insulza, Tarud valoró el planteamiento porque es algo que ha dicho hace mucho tiempo debido a que la falta de credibilidad que existe en la política implica que estos se abran y que se consulte.

“Hemos escuchado a Ricardo Lagos claramente, y lo dijo en la directiva nacional que tuvimos hace un par de semanas, sostuvo que esto de primarias… no que decidan los partidos, yo creo que eso es no saber leer el mensaje de la ciudadanía”, indicó.

Asimismo, sostuvo que seguirá luchando para que el partido (PPD) se abra, agregando que es aquel que está con menos refichaje donde hay mucha gente que no quiere firmar. A su vez, afirmó que Ricardo Lagos no quiere nada.

Finalmente, dijo estar absolutamente de acuerdo con Insulza ya que de esa forma decidan los ciudadanos y no las cúpulas.