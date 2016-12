Andrés Zaldívar: La DC no está en condiciones de llevar un candidato propio a las presidenciales

El parlamentario cree que “lo importante es proyectar liderazgos y no matarlos. Porque muchas veces, llevando candidatos a una aventura de tipo electoral, una primaria, para después salir tercero o cuarto”

El senador de la DC, Andrés Zaldívar, reconoció que presentar un candidato del partido para las próximas elecciones presidenciales no sería conveniente “por una cuestión práctica”.

“Si vamos con candidatos separados en la Nueva Mayoría”, iremos “en listas parlamentarias separadas y eso puede provocar un daño electoral que perjudique al partido que quede en solitario”, señaló en entrevista concedida al diario El Mercurio.

Desde su perspectiva, la DC no está “en condiciones de llevar un candidato propio porque no tenemos un liderazgo fuerte (…) Lo importante es proyectar liderazgos y no matarlos. Porque muchas veces, llevando candidatos a una aventura de tipo electoral, una primaria, para después salir tercero o cuarto, vamos más bien a destruir el liderazgo que potenciarlo para el tiempo próximo”.

Asimismo, Zaldívar reiteró su apoyo a Ricardo Lagos y en cuanto a la elección de la nueva directiva de la DC que se elegirá en enero, Andrés Zaldívar mostró su apoyo a Carolina Goic, pues “es necesario en este momento para el partido cambiar la línea de conducción. Y creo que ella va a tener un respaldo importante en la militancia, un respaldo muy transversal”, explicó.