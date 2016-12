Denisse Malebrán sobre Natalia Compagnon y caso Caval: “Le destruyó el gobierno a su suegra”

La artista defendió a Dávalos, afirmando que “no lo estoy excusando. No quiero caer en ese pensamiento machista de que la mujer es la mala, no me lo trago, pero creo que ella no midió”.

La ex vocalista del grupo Saiko, Denisse Malebrán, fue asesora de las actividades sociales y la producción de eventos de la Dirección Sociocultural de la Presidencia y es por eso que entregó un duro análisis de las repercusiones que ha tenido el caso Caval en el gobierno de la Presidenta Bachelet.

Malebrán, atribuyó todo tipo de responsabilidad del hecho a Natalia Compagnon, esposa del hijo de la Mandataria, asegurando en entrevista con El Mercurio que “no tengo nada que ver con ella, pero creo que el daño que le hizo al país fue enorme. También a su suegra: le destruyó el gobierno”.

La artista explicó que el ex director sociocultural “es una persona súper especial. Es más bien corto de palabras, nada efusivo. Recuerdo que mientras estaba en la Dirección siempre se le retaba para que se riera, para que se expresara (…) Era muy poco político Sebastián, entonces hacía cosas, pero no andaba demostrándolas y tampoco fingía un carácter que no tenía“.

Finalmente, la cantante reveló lo que le dijo Paula Forttes, actual directora sociocultural de La Moneda, cuando la despidió, explicitando que “sus argumentos fueron que yo no tenía disponibilidad para un cargo como ese (…) y que había llamado a Sebastián para preguntarle si tenía algún problema con que me sacara y que este no había puesto reparos“, concluyó.