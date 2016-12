Ex integrante de “Pobre Rico” anunció que dejará la actuación para dedicarse a la música

“Voy a hacer mucha música hasta que me canse y probablemente en ese momento voy a pensar qué quiero hacer ahí”, explicó el joven actor.

El joven actor que se hizo conocido por su rol protagónico en la teleserie “Pobre Rico” de TVN, Alonso Quintero, anunció que dejará el mundo de la actuación para dedicarse por completo a su carrera musical junto a su banda Kancino.

El ex integrante de “Mamá Mechona” habló con el programa “SQP” y contó detalles sobre el origen de esta nueva veta artística, que marcará su futuro próximo: “Iván me fue a ver a una obra, ahí cachó que yo tocaba guitarra y me dijo ‘oye juntémonos a tocar’. Después se sumó Alberto, después yo invité al Nico y así surge Kancino, en medio de esta vorágine de otras cosas que hacíamos cada uno, pero que lo que nos unía era al fin y al cabo, la música”, comentó.

Agregando que; “estuve con mucho teatro estos últimos dos años, de hecho sentí que estaba en deuda con el teatro, así que dije ‘ya sí, voy a hacer teatro, hice mucho teatro, ahora quiero hacer música. Voy a hacer mucha música hasta que me canse y probablemente en ese momento voy a pensar qué quiero hacer ahí”, explicó el joven actor al programa de Chilevisión.