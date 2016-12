Andrónico Luksic y migración: “Quien es recibido, tiene una obligación de aportar”

Su abuela era de Bolivia.

Tras ser agredido a la salida del Centro de Justicia el empresario nacional, Andrónico Luksic, decidió hablar con un medio alemán sobre uno de los temas que se robado el debate en las últimas semanas, una nueva política migratoria.

En una crónica del Frankfurter Allgemeine Zeitung, que fue traducida por El Mostrador, Luksic hace hincapié en que “Soy nieto de un migrante”.

Para después agregar “Mi abuela era de Bolivia. Mi abuelo llegó con 16 años de Yugoslavia. Él viajó en tercera o cuarta clase, sin una moneda en el bolsillo. Cuando llegó al puerto de Antofagasta rezó: ‘Gracias, Dios, por poder estar aquí’. No exigió una casa para él. No tuvo educación gratuita y no solicitó una cobertura de salud. Él no dijo: ‘¿Dónde están mis derechos?’. Él dijo: ‘¿Dónde puedo trabajar?'”.

Eso no fue todo porque Luksic tiene una visión crítica sobre el tema “Sabes (le dice al reportero), la migración debe ser ordenada. Un país no puede recibir a todos los que vienen. Quien es recibido, tiene una obligación de aportar”.

Finalmente, explicó que “No se trata de egoísmo. Los humanos son iguales a los otros: mi padre, mi madre, mi hermana, mi vecino, mi país. No se nos debiera demandar ser más que eso”.