[FOTOS] La fórmula de Yanina Halabi para bajar 6 kilos en… ¡Tiempo récord!

¡Bella!

Se lo propuso y lo logró. Y es que la modelo Yanina Halabi reveló cómo logró en cinco meses bajar cerca de seis kilos y tonificar su cuerpo para estar regía en su matrimonio, el que se realizó el mes pasado.

La esposa de Patricio Laguna sostuvo que se decidió a entrenar, ya que se dio cuenta que estaba pesando 64 kilos, muy lejos de su peso ideal, 58. De esta forma, realizó ejercicios específicos para piernas, abdomen y brazos tres veces a la semana, mientras que dos días los deja para hacer otro tipo de entrenamiento, como trotar.

“Él (Eduardo, su personal trainer) sabe perfecto como se trabaja cada músculo y no engrosar tu figura. Me dio una dieta, pero solo la hice por tres días. Trato de comer sano, pero igual picoteo y en mi casa se comen pastas día por medio, les encantan a Pato y los niños. Lo que no hago es tomar, solo para cosas muy puntuales”, indicó a LUN la modelo.

