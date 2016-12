Hijo de José Miguel Viñuela encanta con sus fotos en Instagram ¡Mira!

Qué rápido pasa el tiempo.

El 27 de junio del 2015 llegó a este mundo Diego Viñuela Lira, el hijo del animador José Miguel Viñuela y la publicista Constanza Lira; de aquel entonces ya ha pasado un año y medio, y tal como reiteradamente lo señala el ex TVN, “Diego le cambió la vida”.

Así es, José Miguel ya no está en televisión y no se hace problema por ello, disfruta a más no poder al hijo que tanto tiempo esperó y que ahora es su mejor partner. Juegan, bailan, se ríen, salen a andar en bicicleta, en fin. Un niño exquisito que no solo se robó el corazón de su chocho papá, sino que también de los seguidores que el comunicador tiene en su cuenta Instagram y que gozan con cada fotografía que publica en la web.

Cabe señalar que en unos meses más otro Viñuela se sumará a las travesuras de José Miguel y Diego, se trata de Benito, el segundo hijo del animador que viene en camino ¡Felicidades!

Fin de Semana Pascuero. ❤ Una foto publicada por Jose Viñuela (@josemiguelvinuela) el 26 de Dic de 2016 a la(s) 5:34 PST

Look surfista.. @gapchile #gapkids ❤️ Una foto publicada por Jose Viñuela (@josemiguelvinuela) el 24 de Dic de 2016 a la(s) 5:35 PST

Imposible más amor… @gapchile #gapkids #babygap #amorincondicional #lomasimportante #vida @coteceballos Una foto publicada por Jose Viñuela (@josemiguelvinuela) el 17 de Dic de 2016 a la(s) 1:28 PST