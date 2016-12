Ignacia Allamand se refirió al quiebre amoroso de Tiago Correa con Mayte Rodríguez

Habló sobre el término que está atravesando su ex.

Hace unos días y en medio del lanzamiento de la nueva teleserie nocturna de TVN, “Un diablo con Ángel”, la actriz Mayte Rodríguez confesó que terminó su relación amorosa con el actor de Tiago Correa (VER NOTA RELACIONADA), y ahora es Ignacia Allamand (ex esposa de Tiago), quien se manifestó al respecto.

“Siempre es fome que las parejas se separen porque es doloroso, así que, nada, fin de año más encima, todo se junta, así que nada, ojalá que estén bien no más”, sentenció la actriz en conversación con el programa de farándula de Chilevisión, “SQP”, donde añadió, “No es mi tema, no me voy a meter, ya es duro separarse, más duro separarse con tanta atención, pa’ qué, pa’ qué seguir echándole más leña al fuego, pa’ mi lo mejor pa’ los dos y nada, nada que decir”.