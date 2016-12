Natalia “Arenita” Rodríguez causa impacto por su nuevo rostro ¡Mira!

Se ve muy distinta.

La recordada ex chica “Yingo”, Natalia “Arenita” Rodríguez, reapareció a través de las redes sociales con unas llamativas fotografías que no dejaron indiferente a sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a preguntarle si es que se había hecho una intervención quirúrgica en su rostro, y es que claramente sus labios ya no lucen igual.

“¿Qué onda su boca? En serio se ve mal, como hinchada, tirante y poco natural”; “¿Qué pasó con tu boca @nataliarenitarodriguez ? Se ve rara” y “Se le hinchó la boquita”; fueron parte de los comentarios que recibió la joven a través de Instagram. Cabe destacar que ella no se ha manifestado al respecto.

Feliz navidad a todos. Espero que todos tengan a alguien con quien compartir estas fiestas. Yo agradecida de mi familia. Los amo Una foto publicada por Natalia Isabel Rodriguez Muñoz (@nataliarenitarodriguez) el 24 de Dic de 2016 a la(s) 3:28 PST

Gracias señor por un día más de vida 😊 Una foto publicada por Natalia Isabel Rodriguez Muñoz (@nataliarenitarodriguez) el 26 de Dic de 2016 a la(s) 5:58 PST