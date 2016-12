¡Qué mal! Recital de Luis Jara dejó a Mega en el último lugar del rating

Los cambios de programación pasaron la cuenta.

Por ser un fin de semana navideño, Mega tomó la decisión de no emitir los capítulos de sus teleseries impacto “Sres. Papis” y “Medcezir”; para poner en pantalla el recital de los 30 años de carrera de Luis Jara, que tiempo atrás ofreció en el Movistar Arena. Una decisión – que para sorpresa de todos – no fue la correcta, pues dejó a la señal en el último lugar del rating, un hecho que no ocurría hace años.

Así es, pues Mega ya lleva cerca de dos años liderando los números de audiencia de la televisión local, por eso llamó tanto la atención que la noche del domingo quedara con apenas 8.8 puntos promedio, en el último escalafón entre las 22:40 y 00:18 horas.

Horario que fue liderado ampliamente por Canal 13 y un compilado de los mejores casos de “En su propia trampa” con 14.3 puntos y un peak de 18; siendo seguido por Chilevisión con 12.6; TVN con 11.2 y finalmente Mega con los 8.8 mencionados anteriormente.