Ossandón asegura que en la carrera presidencial terminarán sólo él y Guillier

En entrevista con CNN, el parlamentario abordó los resultados de la última encuesta Cadem en la que sólo alcanzó un 2% de la intención de voto.

“Estoy seguro que va a terminar Guillier y yo”, dijo respecto a la carrera presidencial José Manuel Ossandón. En conversación con CNN, el senador independiente, y ex alcalde de Puente Alto, se refirió a los últimos resultados de la encuesta Cadem.

El sondeo que ubica a Sebastián Piñera en el primer lugar, con un 23 por ciento, y a Alejandro Guillier, con un 15, no pronostica un buen resultado para Ossandón, quien apenas alcanza un 2% de la intención de voto.

No obstante, el ex Renovación Nacional restó importancia al estudio, asegurando que su estrategia de campaña no se basa en la intención de voto. “Yo me preocuparía de marzo hacia adelante. Esto es una carrera de 800 metros. Se gana al final”.