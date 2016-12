¡¡Renca ya no la lleva!! Nuevo alcalde inicia los trabajos de modificación del popular cartel

Tal como lo había prometido en su campaña, Claudio Castro comenzó la modificación del letrero, que incluso llamó la atención de Michelle Obama en su visita a Chile.

Claudio Castro, el nuevo alcalde de la comuna, ya lo había anunciado en su campaña. ‘Renca la lleva’, ya no iría más. Una promesa que está cumpliendo, a sólo 20 días de colocarse al mando de la Municipalidad.

Hoy comenzaron las modificaciones al cartel, que incluso llamó la atención de Michelle Obama en su visita a Chile. En conversación con el diario Las Últimas noticias, el nuevo edil aseguró que ‘la lleva’ es “una frase que ridiculiza, que no aporta”. De acuerdo a Castro, este tipo de expresiones generan una serie de estereotipos, que no favorecen a los habitantes de la comuna. “Es una jerga que no tiene una connotación positiva”, dijo al periódico.