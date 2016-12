[VIDEO] El peligroso ejercicio que tiene a Luli con un abdomen plano ¿Lo harías?

Es bastante complicado.

Hasta que reveló el secreto. Y es que Nicole Moreno, más conocida como “Luli”, dio a conocer el ejercicio estrella que realiza para tener un abdomen plano y de acero.

Fue a través de su Instagram donde la rubia mostró el entrenamiento que hace para lograr tener una curvilínea figura, revelando que se cuelga de los pies en una barra, haciendo abdominales. La ex chica reality indicó a LUN que hace 4 series de 12 abdominales.

“Siempre me ha apasionado el deporte y trato de hacer cosas distintas todas las semanas”, añadiendo que este ejercicio es complicado, ya que “hay que estar muy concentrada porque te puedes caer. Uno tiene el cuerpo tan fatigado que cualquier movimiento brusco hace que puedas terminar en el suelo. Eso me da algo de susto pero Rodrigo Rocco (su pololo e instructor de zumba) me ayuda por cualquier cosa”.

Además, Luli indica que el ejercicio le ha ayudado muchísimo, viendo notorios cambios. “Jamás había tenido tan tonificado los brazos como ahora. El abdomen también está muy firme. Llevo como 20 días con este entrenamiento. Imagínate como voy a estar después. Lo que quiero es tener un cuerpo fitness”, finalizó.

