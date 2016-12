[FOTO] Ale Valle genera opiniones divididas tras publicar imagen de su abdomen

Algunas seguidoras no entendieron su mensaje, criticándola.

Alejandra Valle está en su mejor momento. Y es que la periodista de La Red hace un par de meses se decidió a llevar una vida saludable para lograr bajar esos kilitos de más que la atormentaban ¡Y lo consiguió!

Hoy en día luce una figura con 11 kilos menos, mostrándose muy contenta con su cambio. Sin embargo, una imagen publicada en su cuenta de Instagram mostrando su abdomen generó reacciones encontradas entre sus seguidoras.

¿El motivo? La razón es que la panelista del programa “Intrusos” tenía unos parches en su abdomen, lo que según ella misma contó, sirven para calmar la ansiedad. Pero alguna fans no entendieron en el mensaje, quienes la criticaron que no servían para adelagazr, pero fue ella misma quien zanjó el problema.

“Ojo chiquill@s! Yo no dije q sirvan para adelgazar. Para eso sólo sirve hacer dieta y ejercicios. Pero estoy hablando muy en serio cuando digo que me relajan y me ayudan a dormir bien. Me dan calma y me quitan la pesadez estomacal que siento a veces en la noche”, indicó Alejandra.

