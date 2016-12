Bárbara Sepúlveda: La integrante de Kudai que se luce como cirujano dentista

Una importante decisión.

El año 2010 el grupo juvenil nacional Kudai decidió separarse, en ese entonces Bárbara Sepúlveda no lo dudó dos veces y se puso a estudiar odontología, uno de sus grandes anhelos y que había pospuesto por privilegiar su carrera musical. Y hoy, el 2016, cuando la banda decidió regresar a los escenarios, la joven debe dividir sus tiempos entre la banda y la consulta odontológica donde trabaja en Lampa junto a su pololo.

Así lo narró la misma joven en conversación con LUN, “En mi pega me ayudan mucho porque me dejan ensayar. Igual ser dentista es mi cable a tierra y no lo cambiaría por nada. La música tiene momentos muy estresantes y el ambiente tampoco es de mi agrado, porque a veces te topas con muchos chantas que se tratan de aprovechar de ti”.

Por lo que Bárbara ahora disfruta a full su vida, la banda seguirá pero no con las agendas ajetreadas de antes y hoy su prioridad es la odontología, “Decidimos ir viendo todo en el camino, pero yo siempre supe que no me iba a dedicar a la música. Es rico caminar por la calle y que nadie te pesque“, agrega.

Regalo de mi negrito, tía, ahija y primita bebé!!!! Una foto publicada por Barbara Sepulveda Labra (@barbaradsl) el 23 de Nov de 2016 a la(s) 2:26 PST