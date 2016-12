Tomás Jocelyn-Holt y Sergio Bitar protagonizaron tenso momento en debate por perdón de condenados en Punta Peuco

El acto ocurrió la semana pasada y sigue estando en el debate.

Una fuerte discusión sostuvo el ex ministro, Sergio Bitar, con el ex candidato presidencial, Tomás Jocelyn-Holt, en medio del debate por el acto de perdón de 10 condenados que se encuentran en el penal Punta Peuco. La situación ocurrió en el programa Modo Termómetro de CHV.

“Tenemos 50 mil presos, de delitos comunes, que nunca nos hemos preocupado de lo que están ahí con enfermedad terminal e incurable. Lo que diría es mandemos un proyecto de Ley, porque eso no está regulado en la Ley Chilena, que haga una acción con los presos comunes que sufren y que no los mandan al hospital militar, que no tienen dónde comer, que no tienen plata y que están cuarenta años ahí, yo empezaría por ellos. Esa es mi acción de misericordia”, manifestó Bitar.

Ante esto el ex candidato manifestó “¿Cuántos presos por delitos comunes están en esa condición? Enfermos terminales cuaaaatro… uno, dos, tres… cuaaaatro”.

A su vez, Bitar quiso hacer una diferencia entre el perdón y la condena judicial, destacando que en ese momento cerca del 80% de los televidentes considera que si hay que perdonar.

Mira el tenso momento aquí: Modo Termómetro