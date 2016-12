[VIDEO] El duro análisis de Fernando Villegas por situación a La Araucanía y viaje de Bachelet

A su juicio no quieren escuchar ni ver en el Gobierno.

El conductor de Las Cosas por su nombre de Radio Agricultura, Fernando Villegas, se refirió al viaje que realizó la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, es lunes a la región de La Araucanía asegurando que el conflicto que existe en la zona sur en este momento no consiste en la pobreza en general.

Además, agregó que el problema “consiste en que hay un grupo que extremistas que pretender construir ahí un Estado Mapuche, ese es el tema, y que para esos efectos ejercen violencia de forma masiva. Cientos de incendios, gente que ha muerto (…) No sé le olviden esos brigadistas que murieron por incendios intencionales, más la familia Luschinger, etc”.

Villegas reiteró “este no es un tema de pobreza que la gente sale a la calle a reclamar, este es un tema de un grupo armado, entrenado que pretende instaurar un territorio autónomo, un Estado mapuche (…) La pobreza es otro problema que se puede tratar, pero el problema urgente en este momento (…) es esa revuelta. El Gobierno no acepta que existe esa situación, hablan de robo de madera, de delincuencia rural, cualquier cosa menos lo que está pasando”.

Para el conductor de Radio Agricultura “no hay peor ciego que quien no quiere ver o peor sordo que él que no quiere escuchar y en este caso el Gobierno no quiere ver ni escuchar nada que tenga que ver con las situaciones reales que se viven ahí (…) El hecho es que el viaje de la Presidenta si tiene como objetivo convertir el mapuche en una segunda lengua o no sé qué otras cosas amorosas, bueno ese es un ejercicio de irrelevancia vuelvo a repetir y de un grado de necedad finalmente que es impresionante”.

Asimismo, sostuvo que “ellos creen que si afrontarán policialmente y judicialmente y quizás militarmente, porque a estas alturas ya estaría necesario eso, el problema o el asunto crecería más. Yo no sé si crecería más o no, pero hay ciertas situaciones en que no queda otro remedio que usar los instrumentos que son proporcionales al problema, uno cuando opera a alguien que sufrió un accidente grave, uno tampoco tiene la garantía que lo va a curar, pero en todo caso tú tienes que hacerlo no le vas a dar aspirina”.

Agregando que si es necesario amputar una pierna se hace aunque exista un riesgo. “El Gobierno no quiere aceptar esa situación y aquí vemos a la señora Bachelet una vez más un viaje, que yo no creo que recorra la zona, entonces le sirvió muy bien este terremoto para no tener que estar mucho rato en La Araucanía”, finalizó.