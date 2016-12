[VIDEO] La Araucanía: Diputado Edwards calificó como una señal difícil de entender visita de intendente a la machi Linconao

Asimismo, manifestó que la Mandataria sigue con deudas con la zona porque no se comprometió con plazos, con montos y no habló de las víctimas.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el diputado, José Manuel Edwards, se refirió a la visita de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, este lunes a la región de La Araucanía donde participó de la Mesa Asesora Presidencial.

A juicio del parlamentario de oposición “es un avance que la Presidenta haya venido a La Araucanía, a mí juicio es el primer viaje que ella hace a La Araucanía”, agregando que las veces anteriores había ido por cosas específicas como lo sucedido con el Volcán Villarrica cuando realizó un sobrevuelo de la zona.

“Estoy contento que por primera vez en todo su mandato la Presidenta Bachelet haya venido a la región más pobre de Chile, la que tiene más necesidades y la única que tiene problemas de falta de Estado de Derecho (…) Las cosas que si valoro, es que está es una mesa asesora presidencial que está haciendo las cosas serias. El Obispo ha hecho las cosas serías, ha hecho lo mejor que ha podido, se ha trabajado y por lo menos hay que darle crédito a eso”, afirmó.

Edwards sostuvo que tiene varios reclamos. “La Presidenta Bachelet dentro de la reunión, como siempre lo hacen en privado, hablan de las víctimas que van a tratar de ayudarlas, etc. (…) Pero sale y no da ninguna señal, ni siquiera de que existen, ni las menciona. Yo me pregunto cómo usted puede ir a hablar de un conflicto si ni siquiera es capaz de decir que existe toda una parte del conflicto, eso es lo que preocupa”, comentó.

Además, sostuvo que en los últimos días el nuevo intendente cometió “un error garrafal” al ir a visitar a la machi, Francisca Linconao, quien se encuentra en huelga de hambre luego que la justicia determinara que debía volver a la cárcel. “La machi Linconao está involucrada en un asesinato terrible y ha estado involucrada en cada acto de violencia (…) Yo francamente no puedo entender cuál es la idea de que a el intendente se le pida que como una de sus primera visitas vaya a ver a la machi Linconao”, aseveró.

Pese a que le comentaron que dentro de la reunión si se discutió el tema de las víctimas el diputado espera ver a la Presidenta preocupada por el tema.

Para el parlamentario la visita del intendente a la imputada es una “señal al menos difícil de entender porque es el Estado de Chile una de las personas querellantes, o sea el intendente es querellante en este caso. Sin embargo, va a reunirse con una de las imputadas (…) También hay otras señales acá hay una mesa de diálogo que entiendo tiene 21 representantes permanentes, ninguno de esos son representantes de algún grupo de víctimas organizado”.

Aunque reconoció que dentro de los participantes si existen víctimas, pero no se encuentra la visión de quienes están organizados por lo que ha pedido que se incorporen de manera permanente y no como invitados.

Finalmente, manifestó que existen muchos avances y valoró que la Mandataria haya mencionado al menos la Ley Araucanía porque se compromete, pero reiteró que no existen grupos de víctimas representados.