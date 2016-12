Andrade considera que Rivas no debería recibir dieta parlamentaria mientras no este en el cargo

Cuando sea ejecutada la sentencia no podrá ingresar a la sala de sesiones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, considera que Gaspar Rivas no debería recibir su dieta parlamentaria mientras no se encuentre ejerciendo, esto luego que este miércoles se conociera la sentencia del desaforado diputado tras la condena por injurias graves con publicidad contra el empresario nacional, Andrónico Luksic.

A juicio de Andrade “tanto del punto de vista ético como desde el punto de vista legal, creo que no debería seguir percibiendo su dieta. Si una persona no está ejerciendo su rol, no se justifica”.

Cabe mencionar, que durante los meses de desafuero Rivas solamente recibía parte de la dieta y no estaban contemplados los viáticos.

Para el presidente de la Corporación, según consigna Emol, “este es un caso extraño, porque no tenemos precedentes, yo debería en consecuencia remitir los antecedentes a la comisión de Régimen Interno para que emita un pronunciamiento respecto de esto”,

Una vez que la sentencia sea ejecutada Gaspar Rivas no podrá ingresar a la Sala de Sesiones. En relación a la posibilidad de que el desaforado parlamentario vuelva a ocupar su cargo sería primera vez que sucede, puesto que quedan 15 meses para que finalice el período y la condena la cumpliría en seis meses.