Municipalidad de Independencia lamentó cuestionado email de Año Nuevo enviado por un funcionario

Las personas que sintieron afectada su honra podrán acercarse a la dirección jurídica.

La tarde del martes más de 200 personas recibieron en su correo electrónico un mensaje del Jefe Oficina Tag de la municipalidad de Independencia en que les deseaba un Feliz Año Nuevo, pero además manifestaba “no queremos que nos llamen ni menos verlos por estos lados, sino deberemos cobrar sus infracciones”.

Fue este punto el que provocó la indignación de los usuarios. “Es independiente que debamos o no a su comuna pero no se puede jugar o hacer burla de este tamaño”, y “Ayer me llegó este correo con copia a la vista de 250 contactos. Una vergüenza, falta de respeto y ataque a la PRIVACIDAD”, fueron algunos de los comentarios de los tuiteros con respecto al tema.

Ante esto desde el Municipio aclararon que se trató de un mensaje “a título personal y no representa la política del municipio por lo que se tomarán medidas administrativas”.

Mario Tapia Moreno, quien envío el cuestionado email manifestó que “Estimados, lamento enormemente que mi correo anterior se haya mal entendido y pido disculpas si fueron ofendidos, la intención no era esa, somos un departamento que nos caracterizamos en atender bien, solamente queríamos desearles un feliz año nuevo y que si transitaba por las autopistas de Santiago sin dispositivo o inhabilitado, compraran su pase diario, para que nosotros no tuvieran que cobrar esa infracción. Ahora las personas que no tiene nada que ver con Tag, discúlpenme, pero, el tratar de hacer algo bueno, salió todo mal”.

Mientras que, desde el municipio junto con lamentar el hecho expresaron “en estos momentos se están revisando los antecedentes para tomar las acciones administrativas que corresponden. Del mismo modo, quienes sintieron afectada su honra y privacidad, pueden acercarse a la Dirección Jurídica de este municipio a formalizar sus reclamos”.

@Muni_Indep Es independiente que debamos o no a su comuna pero no se puede jugar o hacer burla de este tamaño. @TVN @Mega pic.twitter.com/PvjLoTlYdf — Maria Victoria Vidal (@MvidalUr) December 28, 2016

@Muni_Indep Ayer me llegó este correo con copia a la vista de 250 contactos. Una vergüenza, falta de respeto y ataque a la PRIVACIDAD #fail pic.twitter.com/qQtrik2O1Z — Bernardita Orellana (@berryorellana) 28 de diciembre de 2016