Se fue del “Muy Buenos Días”: El sentido último adiós de Dominique Gallego al matinal de TVN

Vuelve a sus tierras.

Este jueves 29 de diciembre fue el último día de Dominique Gallego como panelista del matinal de TVN, “Muy Buenos Días”; pues la joven renunció al canal para regresar al sur a vivir con su familia. En su adiós, el programa le dedicó unos minutos, donde repasaron sus mejores momentos en los cuatro meses que estuvo en pantalla y la joven aprovechó de despedirse.

“Me voy súper contenta. Siento que estar acá me trajo puras cosas buenas, en ningún momento lo pasé mal. siempre me sentí respetada por todos, agregando que “los voy a venir a ver, por supuesto”, sentenció la joven que dijo que se levantó feliz no por el hecho de dejar de trabajar, sino que porque vuelve a estar a full con sus hijos.

Por lo mismo, ante la pregunta de Yann si le complicaba salir de televisión, Dominique fue muy sincera en señalar, “Llevo como 10 años en TV pero cuando estaba en Canal 13 hice muchas cosas y tenía sed de tele, pero después cuando fui mamá por segunda vez se me pasó. Tú ahora me dices ‘oye Domi te ofrecemos esto’, para mi es trabajo, pero no goce 100%”.

Además que sin trabajo no se queda, pues su pareja – el abogado Rodrigo Wainraihgt – le entregó la administración de su restaurante en Puerto Varas, para que se haga cargo este 2017.