[FOTOS] Jocelyn Medina subió 18 kilos durante el embarazo… ¡Y así los bajó!

¡Bella!

El día 7 de septiembre de 2016 quedó marcado en la vida de Jocelyn Medina. Y es que la ex chica Yingo se convirtió en madre por tercera vez del pequeño Santiago Joaquín Pino Medina, fruto de su matrimonio con Mauricio Pino.

Ya han pasado tres meses desde aquel momento, y la chica fitness les envió un muy buen dato a todas las mujeres que están embarazadas. A través de su cuenta de Instagram, la flamante madre reveló cómo tras dar a luz logró bajar cerca de 15 kilos.

“Para todas las mamis o futuras mamás que me preguntan cómo se puede bajar en menos de un mes y recuperar poco a poco la figura después del parto… Les dejo mi experiencia; Tengo 3 hijos, los tres por parto normal y todos con muy buena recuperación postparto… Mi segundo hijo Patricio al igual que el ultimo, mi pequeño Santiago me hicieron subir 18 kilos, producto de la ansiedad que me generaron los embarazos y este último sumado a una pubalgia que me impidió tener actividad física…”.

Añade que “producto de esto último quede con una hernia inguinal que no me deja hacer fuerza… Y no puedo retomar aún mi entrenamiento, pero como he bajado tanto? En el parto baje más menos 6 kilos por que mi bebe fue grande y en menos de un mes he bajado 15 kilos sumado el parto.. A base de dieta baja en carbohidratos, mucha agua y dando mucho pecho, la lactancia te ayuda mucho, pero es fundamental cuidar la comida para tener resultados rápidos. Sólo eso. Un abrazo para todas 😽😽😽”.

