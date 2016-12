Kathy Salosny se emociona con relato sobre su madre en “Mucho Gusto”

Este viernes 30, el último del año, el matinal “Mucho Gusto” comenzó el día pidiéndole a los miembros de su staff que hicieran un análisis de este 2016, lo bueno y lo malo. Y cuando llegó el turno de la animadora del espacio, Kathy Salosny, esta se quebró en pantalla al recordar que este 2016 su madre tomó una drástica decisión que la dejó con un nudo en la garganta.

Así es, porque la mamá de Kathy armó sus maletas y de un día para otro se fue a vivir a Algarrobo, un cambio bastante especial, y que si bien acá en Santiago no vivía junto a la animadora, esta igual sintió el vació tras ver partir a su madre.

“Cuando mi mamá se fue, yo sentí una suerte de abandono y me tuve que revisar de nuevo. Y me vuelvo a encontrar con ella pero en otro estado y me surgió una admiración tan grande respecto a ella, que me emociona mucho contar esto”, sentenció con clara emoción. Para seguir con su relato en medio de las lágrimas “Tal vez no vamos a estar mucho tiempo juntas, por la edad que tiene, en fin. Pero quisiera que se prolongara el tiempo y poder abrazarla más. Yo ahora la abrazo y le digo que la quiero, estoy más con ella que antes, incluso”, remató, recibiendo un profundo abrazo de Karen Paola e Ivette Vergara.