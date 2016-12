Martín Rodríguez rechazó en tres ocasiones ser entrevistado por ídolo de Colo Colo

Leonardo Veliz quería entrevistar al volante pero este se negó en tres ocasiones.

Antes de partir de Colo Colo Martín Rodríguez causó una profunda decepción en Leonardo Veliz. El histórico ídolo del Cacique aseguró que el volante chileno le negó ser entrevistado en tres ocasiones, incluso, mandó a su representante a defenderlo.

Veliz, que fue tricampeón con los albos, contó en La Tercera como fue la ordinariez que realizó Rodríguez. “Es que… No me gusta hablar antes de la final de Copa Chile. Después del partido hablamos, el jueves”, contó el histórico sobre la respuesta del futbolista previo al duelo con Everton.

Tras celebrar el título de la Copa Chile, Veliz volvió a encarar a Rodríguez a lo que él afirmó, “No va a poder ser… No me gusta hablar. No… Mejor que no. No me gusta dar entrevistas”.

Finalmente, el retirado jugador se encontró con él en Providencia y relató como fue su tercer acercamiento “Soy Leonardo Véliz, el de la conversación que me negaste”, le dijo. Pero Martín agachó la cabeza y esperó que uno de sus representantes hablara con él. “Es que a Martín no le gusta dar entrevistas”, cerró.