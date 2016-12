Donald Trump utilizó Twitter para mandar un provocador mensaje de año nuevo

Cabe recordar que el magnate asumirá la presidencia norteamericana el próximo 20 de enero, sucediendo a Barack Obama.

El presidente electo de estados Unidos, Donald Trump, aprovechó las últimas horas de 2016 para enviar un provocador mensaje a través de Twitter.

El magnate se acordó de sus “enemigos” a horas de entrar en 2017, luego de una semana marcada por la polémica entre Estados Unidos y Rusia por el supuesto hackeo informático que habría hecho el país europeo para impulsar su triunfo.

“Feliz año nuevo a todos, incluido a mis numerosos enemigos y aquellos que pelearon contra mí y perdieron tan mal que simplemente no saben qué hacer. Amor!”, escribió.

Cabe recordar que Trump asumirá la presidencia norteamericana el próximo 20 de enero, sucediendo a Barack Obama.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don’t know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de diciembre de 2016