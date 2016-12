Presidenta Michelle Bachelet y su futuro en la política chilena: “Ya es suficiente”

“Dije que me iba a dedicar a ser abuela y me fui a Nueva York. Así que yo prefiero no decir algo que no estoy segura, pero la verdad es que no he tenido tiempo“, explicó la Mandataria.

Michelle Bachelet confirmó en una entrevista con La Tercera que después de que termine su mandato, “está absoluta y totalmente descartado continuar en la política chilena, desde el punto de vista de cargos de representación”.

La mandataria recalcó que desde su perspectiva “ya es suficiente. Yo, en broma, siempre digo que quiero dedicarme a cultivar tomates. En el sentido de poder meter las manos en la tierra, algo que uno conoce, y que uno puede tener el producto que uno busca. Pero no es tan simbólico tan solo, ¿ah? Tengo ganas de hacer cosas como más manuales. Sí, sí. A mí me encanta cocinar, además, y todo eso”.

Pero no se cierra completamente a la posibilidad de que algo la haga cambiar de parecer, porque ya le pasó una vez, cuando “dije que me iba a dedicar a ser abuela y me fui a Nueva York. Así que yo prefiero no decir algo que no estoy segura, pero la verdad es que no he tenido tiempo“.

“Estamos con demasiadas cosas en Chile, entre otras, seguir avanzando para que las mujeres tengan más oportunidades. Tenemos desafíos; gap salarial, brechas importantes. De los puntajes nacionales, 43 mujeres no más. Bueno, tuvimos mejores notas en lenguaje. Aunque yo siempre he dicho que las niñitas partimos hablando antes y no terminamos nunca de hablar…” explicó la jefa de Estado.

Bachelet además explicó que el machismo aún “abunda”, sobre todo en la política donde “uno ve mucho más corbatas, ternos, o más hippies, pero muchos más hombres que mujeres. A los partidos, cuando se solicitan nombres de mujeres de excelencia para distintas posiciones de trabajo, o también para candidatas, la verdad que no abundan”.

Reconoció además que como Presidenta, estas situaciones también la afectan “si hay un Presidente hombre que está pasando por alguna situación difícil, nadie habla de debilidad, de falta de liderazgo. Son otro tipo de expresiones que se utilizan, ¿no? Más allá de eso, las personas tienen lo que se llama un sesgo inconsciente o invisible y valoran de distinta manera a las mujeres y a los hombres”.

Situación que para ella también quedó en evidencia con el caso Caval. “Ahí aparecieron todos los rumores de que yo era débil, que estaba deprimida, que estaba tomando medicamentos, que estaba enferma. Todo eso era mentira. O sea, por supuesto pude haber estado triste, pero no estaba en la categoría que se me estaba describiendo. Y curiosamente, y por eso digo que el sesgo es interesante, porque yo después tenía reuniones con alguna gente que me decía “oiga, pero usted está bien. ¿Pero usted sabe de todos estos temas?…”, señaló.

Finalmente, se refirió al episodio de la “muñeca inflable” con el ministro Céspedes. “A mí me hubiera gustado decir: mire, no, la economía se resuelve incorporando más mujeres al mercado laboral“, y sobre la reacción del secretario de Estado, aseguró que “yo creo que él no reaccionó como debía. Como digo, él me explicó que realmente lo pilló tan de sorpresa, que no pudo reaccionar adecuadamente“.