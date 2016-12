Senador Jaime Quintana (PPD) y reforma educacional: “Nadie está contento con ella”

“La discusión de la glosa terminó entregando recursos a universidades a las cuales no se les prohíbe lucrar, no se le pone límite a la expansión de matrícula”, explicó el parlamentario sobre sus reparos con respecto al desarrollo de la iniciativa.

A poco más de un año y dos meses del término del periodo presidencial de Michelle Bachelet, el senador Jaime Quintana (PPD) rescato los aspectos positivos y negativos que ha dejado el actual gobierno.

Lo positivo desde su visión se relaciona a la infraestructura hospitalaria y lo que se ha hecho en torno a la energía, pero criticó duramente el desarrollo de la reforma educacional.

“Hay signos de freno y contramarcha en la reforma educacional. Nadie está contento con ella; el Gobierno se está alejando de los principios que inspiraron la reforma”, señaló el parlamentario en una entrevista concedida a El Mercurio.

Desde la perspectiva de Quintana “la discusión de la glosa terminó entregando recursos a universidades a las cuales no se les prohíbe lucrar, no se le pone límite a la expansión de matrícula y, lo que es peor, no se le pone límite al cobro de aranceles, que son los más caros del mundo en algunos momentos. Me parece que esto ya es más bien un viraje a la derecha”.

“El Ejecutivo tiene que preocuparse de cómo hacerse cargo de esos cientos de miles de jóvenes que no alcanzan los 450 puntos para postular, por tanto no van a tener gratuidad. Esa debería ser la discusión, y no una sobre los puntajes nacionales (…) Si hay una reforma que debemos cuidar, es la de educación, y particularmente educación superior; ahí se juega el legado de este gobierno”, planteó el senador oficialista.

“En un momento el Gobierno dejó de escuchar a la centroizquierda y buscó consenso con la derecha. Creo que de ahí se pierde la Nueva Mayoría y el Gobierno (…) Creo que hay responsabilidades compartidas dentro del Gobierno, de todos los ministros”, concluye al respecto.