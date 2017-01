Joyce Castiblanco y Paulo Garcés debieron ir a la clínica en la noche de Año Nuevo tras picadura que sufrió su hijo

Debieron suspender sus planes debido a un accidente que sufrió su hijo.

Un lamentable hecho empañó la celebración de Año Nuevo de Joyce Castiblanco y Paulo Garcés, quienes a último momento debieron cambiar sus planes.

La ex chica Yingo relató en Instagram que el viernes su hijo Benjamín sufrió una picadura en su pie, pero sin mostrar dolor ni síntomas. Sin embargo, el sábado la herida se inflamó y debieron ir durante la noche a una clínica para que lo viera el médico.

“Se le hizo exámenes para descartar infección y se le administraron medicamentos vía venosa. Estaba asustado y sintió dolor, yo le tomaba su carita y mi corazón se partía, este diminuto hombrecito fue valiente y tranquilito esperaba que el medicamento pasará completo”, explicó en la red social.

Agregó además que finalmente llegaron a su casa cerca de la 1:30 am. “Luego de esperar el resultado del examen, que fue favorable gracias a Dios, regresamos a casa ya casi a las 1:30 am en casa toda la familia de mi marido y unos amigos nos esperaban. Cuidé a Benjamín toda la noche, mientras no sanara no podía celebrar. Ayer regresamos a la clínica pues a pesar de todo seguía aumentando, nuevamente exámenes y cambio en un medicamento, con profunda fe pedimos por nuestro hijo ya que la inflamación no cedía, hoy (2 enero) su pie está prácticamente desinflamado, estamos en casa aliviados gracias a Dios”, concluyó.