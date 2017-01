En Carabineros no se quedaron callados y respondieron a las acusaciones de Eduardo Vargas

Tras la denuncia realizada por el crack de La Roja, en la que aseguraba que funcionarios policiales le propinaron una golpiza a sus familiares, la institución quiso dar su versión de los hechos.

“Los pacos pueden hacer esta sea, pero uno a ellos no los puede ni mirar feo esto no se va a quedar así… Toda la gente de Quintero que vio esto y grabó a mis primos y hermano pueden contactarse conmigo para que me envíen el video por favor”, con estas palabras Eduardo Vargas denunciaba a Carabineros por un supuesto abuso policial cometido en medio de un procedimiento en la playa de Quintero.

Sin embargo, luego de algunas horas de silencio, la institución decidió salir al paso de las acusaciones, entregando su versión de los hechos. De acuerdo al prefecto de Viña del Mar, coronel Carlos González, el hecho se produjo luego de que se encontrara a persona ingiriendo alcohol en la vía pública. “Fueron controlados por personal policial que se desplazaba en bicicleta. Pero estas personas se negaron al control, generándose una suerte de agresión verbal. Uno de ellos agrede a nuestro personal, se procede a la detención y un grupo de vecinos del sector se abalanza sobre personal policial, donde son agredidos cinco carabineros de la subcomisaría de Quintero, con diferentes objetos contundentes lanzados por las personas que trataron de quitarle los detenidos a carabineros”.

El uniformado señaló que durante el hecho se procede a la reducción de las personas. “Hay carabineros que caen al suelo, y civiles que también caen al suelo y se generan lesiones”. Ahora, respecto a las graves acusaciones del crack de La Roja en su cuenta de Instragram, González señaló que “esto no se va a quedar así. Tiene derecho a presentar las acciones legales que estime pertinente. Nosotros nos hemos enterado por la prensa de esta situación que se ha generado. Hemos tomado conocimiento y hemos hecho una aplicación del parte que hemos entregado a la Fiscalía de Quinteros”.