¡La grúa no para! Importante ex director de TVN se suma al área dramática de Mega

Así es la industria televisiva.

A contar de este lunes 02 de enero, el director de teleseries Víctor Huerta González se integró al Área Dramática de Mega, para desarrollar futuros proyectos de ficción del departamento que dirige actualmente María Eugenia Rencoret.

El director desarrolló casi toda su vida profesional en TVN, donde comenzó a hacer historia en producciones como “Ámame” y “Rojo y Miel” siempre colaborando con María Eugenia Rencoret. Tras estos inicios participa junto a la directora en “Amores de Mercado”, la teleserie más vista en la era del people meter, y posteriormente vendrían para él una seguidilla de éxitos como “Los Treinta”, “Conde Vrolock”, “La Familia de al Lado” y “Vuelve Temprano”, entre muchos otros.

Su llegada a Mega viene a consolidar un staff de directores que permiten que el departamento de ficción más consolidado de la industria local, siga creciendo y proyectando nuevas producciones dramática. En palabras del propio Huerta: “Llegar aquí ha sido increíble. Me han recibido con mucho cariño y me he reencontrado con viejos amigos. Después de estar 27 años en un lugar no es fácil llegar a una nueva casa, pero me han acogido con mucha energía. Espero poder dar lo mejor de mí y así sumar a este maravilloso proyecto”. Mega le da la más cordial bienvenida y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera, dicta el comunicado de prensa de la casa televisiva.