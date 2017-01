Pablo Guede sobre Martín Rodríguez: “Lo llamé una sola vez para felicitarlo, se lo ganó”

El entrenador de los albos brindó su primera conferencia de prensa del 2017 en el regreso de Colo Colo a los entrenamientos y enfrentó la salida del “Tin” al Cruz Azul.

Lo reveló. Hace semanas en Colo Colo no se habla de otro tema que no fuese la partida de Martín Rodríguez al Cruz Azul de México. Pero faltaba la voz de un protagonista.

En ello, Pablo Guede, entrenador de los albos aseveró respecto al “Tin” que: “No llamé nunca a Martín. Lo llamé una sola vez para felicitarlo. Se lo ganó. Tuvo 6 meses brillantes. Por otra parte Aníbal (Mosa) lo hizo de forma extraordinaria para defender los intereses del club. Cuando Martín se quería ir, le abrió la puerta“, aseveró el DT argentino.

Respecto a la llegada de Mark González, reemplazante natural de Rodríguez, Pablo Guede comentó que: “Le vamos a dar el mismo trato que a los Sub 37, como les digo (Mark). Perdemos en edad, Martín (Rodríguez) tiene 22, Mark (González) 32. Martín fue determinante pero confiamos que tanto (Brayan) Véjar como Mark sean determinantes“.

Al finalizar, aclaró la situación de Claudio Baeza: “Hablé con Claudio y Aníbal. Lo entiendo como una negociación. Le dije que no va a haber posibilidad de que no juegue porque no renueva. No permito que me digan quien pongo y quien sale. Es mi parcela. La alineación la hago yo”, cerró.