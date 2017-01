Rodrigo Ureña: “Merecía un poco más de respeto en la Universidad de Chile”

Rodrigo Ureña disparó contra dirigentes, técnicos y jugadores del cuadro laico luego de no renovar.

Se va con todo. Tras no lograr consolidarse en la Universidad de Chile, Rodrigo Ureña se marcha del Centro Deportivo Azul (CDA) con una sensación de frustración y molestia, según se revela de sus propias palabras.

El volante conversó con La Tercera, y partió aseverando que “me quisieron renovar y en ese momento no quise porque estar en la U, sin jugar, no me convencía. No me gustaba. Se lo hice saber una y mil veces a la dirigencia“.

“Jamás crucé una palabra con Víctor Hugo (Castañeda). Jamás conversó conmigo, ni él ni nadie de su cuerpo técnico. Nunca me preguntaron si me pasaba algo“, agregó el ex Cobresal.

Respecto a la relación con sus compañeros de equipo, Ureña reveló que: “conmigo nunca habló nadie, ningún referente. No estoy dolido con alguien, pero sí siento que merecía un poco más de respeto en la U. Lo único que me deja tranquilo es que siempre traté de dar lo mejor de mí“, comentó.

“No lo conozco, nunca he cruzado una palabra con él. No lo he visto“, cerró respecto a Ángel Guillermo Hoyos.