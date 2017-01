El importante paso que dio Javiera Suárez en su lucha contra el cáncer ¡Mucha fuerza!

¡Le enviamos las mejores vibras!

A pesar de las adversidades que ha debido enfrentar, su lucha contra el cáncer y un embarazo complicado embarazo, Javiera Suárez está más contenta que nunca. Y es que se convirtió en madre por primera vez del pequeño Pedrito Milagros, quien llegó para darle más fuerzas aún para combatir la enfermedad.

Sin embargo, hoy la periodista dio un paso importante, ya que comenzó a hacer deporte, algo que tenía postergado debido al cáncer. Fue a través de su cuenta de Instagram donde reveló la noticia, indicando que “el deporte es parte fundamental para tener un cuerpo sano y para estar bien mentalmente!! Al fin, después de varios meses sin haber hecho ejercicios por diversas razones de salud (hepatitis, cirugías, parto, etc) hoy retomé!!! Y qué mejor compañero que este hombrecito que con sus manos se agarra de mi polera” (sic).

Pero ojo, ya que también se encargó de tranquilizar a sus seguidoras, quienes le advertían de la forma en que ella llevaba a su bebé. “Hablé con mi pediatra y me dijo que no había problema con usar este sujetador de guaguas. Para todos quienes me aconsejan amablemente que no debiera. Para que se queden tranquilas”.

