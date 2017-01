La desconocida dieta ayurveda que te hará bajar de peso de forma saludable ¡Conócela!

Comienza este 2017 con una dieta diferente y natural. Cambia la forma en que cocinas los alimentos y los sabores que consumes, y notarás un cambio positivo. Hablamos del ayurveda, uno de los sistemas de medicina tradicional más antiguos que se conocen, ya que data de hace más de cinco mil años.

“Ayurveda es la disciplina que trata con alimentos al cuerpo de acuerdo a lo que es beneficioso y lo que es perjudicial para el mismo. Hoy en día comemos algo porque nos gusta y no porque el cuerpo lo necesita. Ahí está el mayor error que cometemos al alimentarnos”, explica María Pía Saavedra, experta en nutrición ayurvédita y profesora del Taller de Cocina y Nutrición Ayurveda que dictará la Universidad del Pacífico durante enero.

Según explica la experta, la nutrición ayurveda toma su base en los cinco elementos naturales: tierra, agua, fuego, aire y éter. Éstos se encuentran relacionados con seis sabores presentes en los alimentos: dulce, salado, amargo, picante, astringente y ácido. Además, esta ciencia plantea que existen tres biotipos esenciales o fuerzas biológicas y, de acuerdo a cuál pertenezcamos debemos comer, priorizar o evitar alimentos específicos. Por ejemplo, puedes ser Vata, es decir, debes comer principalmente alimentos que provengan del aire y del éter; Pitta, privilegiar la comida del fuego y agua; o Kapha, elegir los productos provenientes del agua y de la tierra.

¿Cómo puede la Ayurveda ayudar a la baja de peso? “Cuando la persona sigue la dieta adecuada, de acuerdo a su dosha o biotipo, encuentra su propio equilibrio de peso. Pero, hay unas recomendaciones generales a destacar: prefiere consumir comida con sabores picante (ají, pimienta, jengibre), amargo (achicoria, endivia, aloe vera) y astringente (acelga, brocoli, apio, manzana verde, lechuga), y evita los sabores dulce, ácido, y salado; come tres veces al día (desayuno, almuerzo y cena); elimina de tu dieta alimentos fritos y grasosos; y no comas carbohidratos ni azúcares en la cena”, describe Saavedra, titulada de Nutrición Ayurveda en la India, en el International Academy of Ayurveda.

La autora del libro “Cuaderno de Recetas del Ayurveda a mi cocina”, entrega 4 tips más específicos para comprender de manera práctica de qué se trata este método nutricional que puede ayudarte a bajar de peso:

1- Prefiere alimentos no manipulados por el hombre: Debes consumir alimentos sátvico, es decir, aquellos que no están manipulados, que están en su estado más puro. El ghee, el poroto mung, el arroz basmati y las almendras son ejemplos de alimentos sátvico.

2- Elimina de tu dieta la comida que no aporta nutrientes: Saca aquellos alimentos tamásicos o sin nutrientes, como por ejemplo la comida chatarra, el exceso de sal y azúcares, etc.

3- Cambia los métodos de cocción: En general, los tiempos de cocción deben ser bien controlados, las verduras deben cocinarse al dente o al vapor y no recocer ni recalentar las comidas, ya que pierden su nutrientes.

4- Come de manera proporcionada: Según el Ayurveda, la proporción correcta para comer es 2/4 de sólido, 1/4 de líquido y 1/4 vacío. Los 6 sabores que se deben comer al menos una vez al día son: dulce, agrio o ácido, salado, picante, astringente y amargo. Cada Dosha/biotipo debe priorizar tres sabores y evitar otros tres para encontrar su equilibrio. En el sabor dulce se encuentran los lácteos, cereales y frutas dulces. En los ácidos, están el tomate, limón y frutas ácidas. En el amargo se encuentra la achicoria, endivias y aloe vera. En el picante, el ají, cebolla, ajo y jengibre, y en el astringente se encuentran las verduras verdes como apio, acelga, alcachofa y espárrago.