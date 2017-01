Mark González disparó contra Universidad Católica y se “acordó” de la Universidad de Chile

El flamante primer refuerzo de Colo Colo, lanzó duros dardos contra la UC, pero llamó la atención con una particular frase para la Universidad de Chile.

Se acordó de todos. Mark González fue presentado como el primer refuerzo oficial de Colo Colo. El ex delantero del Sport Recife de Brasil tuvo su primera conferencia de prensa con el escudo del “popular” en el pecho y se lanzó varias frases para el recuerdo.

Primero sostuvo que: “Es difícil, esto es un trabajo y si Católica no me quiere, no me voy a quedar sin trabajar. Hoy estoy en Colo Colo y quiero lo mejor para Colo Colo“, partió aseverando.

Después siguió sus dardos contra la UC: “Las veces que había venido acá era para jugar, el vivirlo es totalmente diferente. Todavía no me ha tocado vivir lo que es la institución, es un club demasiado grande que tiene instalaciones muy buenas y no se queda atrás con los clubes europeos“.

Y al cerrar no se olvidó de Universidad de Chile: “Hubo un acercamiento de (Carlos) Heller, yo estaba en la hípica, se me acercó y mostró su interés pero no se concretó nada“, concluyó.