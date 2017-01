Pablo Guede descartó a Alejandro Márquez como posible refuerzo para el 2017

El entrenador de los albos bajó de plano buscar a uno de los buenos volantes del medio nacional para llegar al Estadio Monumental.

Uno menos. Hace algunas semanas, el nombre de Alejandro Márquez sonaba con fuerza para llegar a la Colo Colo por expresa petición de Pablo Guede en caso de que Claudio Baeza se fuera de los albos.

Sin embargo, con el paso de los días y tras la primera conferencia de prensa de Guede en el Estadio Monumental, fue el propio DT quien descartó la llegada de Márquez: “Alejandro (Márquez) es un gran jugador pero de momento no está en nuestros planes. Puede ser que para mitad de año, pero en la actualidad, no está en la lista”.

“En esta época no es fácil reforzarse. Hay que traer lo que se puede, no lo que se quiere. O un chileno que quiera volver, o hacer movimientos internamente o jugadores libres. No es fácil para nada”, cerró.