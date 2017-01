Emiliano Alfaro, ex figura de la Lazio de Italia, es el nuevo refuerzo de Universidad de Concepción

El ex Seleccionado Uruguayo es la nueva contratación del cuadro del “campanil”, que se suma a Jorge Luna, buscando zafar del descenso en el 2017.

Se arman con todo. Universidad de Concepción tuvo un Apertura 2016-17 para el olvido. Primero con Ronald Fuentes y luego con Francisco Bozán, el conjunto del “campanil” quedó en el fondo de la tabla acumulada, lo que pone en riesgo su permanencia en la Primera División.

Es por aquello que en la Octava Región quieren armarse con todo para el segundo torneo de la temporada y no descender de categoría. En ello ya aseguraron a Jorge Luna, ex Santiago Wanderers quien proviene del fútbol argentino.

Pero este jueves marcaron pauta y dieron el batacazo, hasta el momento, de las contrataciones: Emiliano Alfaro se transformó en nuevo jugador de la Universidad de Concepción. El delantero uruguayo, ex jugador de la Lazio de Italia es el segundo refuerzo.

El ex Seleccionado Uruguayo en las categorías Sub 17 y Sub 20 llega proveniente del NorthEast United de India y entre su currículum figura un paso por San Lorenzo de Almagro.