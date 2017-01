Faloon Larraguibel luce envidiable figura a menos de un mes de convertirse en madre ¡FOTO!

¡Bella!

Parece que es pura genética. Y es que la modelo Faloon Larraguibel dejó a todos sorprendidos al aparecer en redes sociales luciendo su nueva –y envidiable- figura a menos de un mes de haberse convertido en madre por segunda vez del pequeño Jean, junto a su pareja, el futbolista Jean Paul Pineda.

Así lo demostró ella misma a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen para Año Nuevo, donde luce unos pantalones negros ajustados, junto a una blusa en tono azul de lentejuelas, que dejaba en evidencia su figura. Además, en el registro aparece junto a su novio y sus dos hijos: Luciana y Jean.

Si bien no a dicho qué hizo para recuperar su cuerpo post embarazo, lo cierto es que la ex chica Yingo se recuperó rápidamente tras tener a Luciana, y esta vez –parece- que no será la excepción.

