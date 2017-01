[FOTO] Ex chica “BKN” responde a las críticas de quienes la llamaron “mala madre” ¡Esto dijo!

¡Hizo un llamado a otras madres!

Han pasado aproximadamente 10 meses desde que Camila López, la ex chica “BKN”, se convirtió en madre por primera vez del pequeño León y su vida cambió en 180° grados.

Fue en entrevista con Alfombra Roja que la actriz comentó que no ha pasado buenos momentos cada vez sube imágenes de su bebé a Instagram. “Yo me sacaba la leche, porque a mí igual me dolían las pechugas porque soy plana, y yo a veces me sacaba la leche se la daba”, refiriendo a los momentos en que fans la criticaron por no darle pecho.

De hecho, Camila hizo un llamado a las demás madres a que “terminemos con eso y no meternos en las cosas que no le importan, porque alguien que de relleno no es porque sea mala madre, es porque muchas veces no se puede no más”.

Además, señaló que los primeros meses no lo pasó bien, por lo que tuvo que contratar a una enfermera para que la ayudara. “Yo no me podía parar. Cuando me daba el peak de fiebre me tenían que parar y llevarme a darme duchas de agua fría”.