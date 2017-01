[FOTO] Las complicaciones que vivió Carola Varleta en el comienzo de su embarazo ¡Ánimo!

La actriz no lo pasó nada de bien.

Está más contenta que nunca a sus 37 años. Y es que la actriz Carola Varleta está esperando a su primer bebé junto al hijo mayor de Pedro Engel, Kabir Engel. Si bien ella no lo había anunciado, lo cierto es que fue su suegro quien reveló la maravillosa noticia publicando una imagen en su Instagram.

Hoy la actriz conocida por sus papeles en “Machos” y “Tentación” tiene cinco meses de embarazo y no quiere saber –aún- el sexo de su bebé, aunque reveló que al principio no lo pasó nada de bien. “Me tocó un comienzo de embarazo bien complicado, con muchas nauseas, pero ahora estoy retomando mi vida”, indicó a LUN.

En relación a cómo quiere que sea el nacimiento de su hijo, sostuvo que “prefiero que sea un parto lo más consciente posible más que sea en el agua o ayudada por una doula (asistente del parto9, las cosas que están de moda”.

Asimismo, precisó que “tengo un papá que es gineco-obstetra, pero no me va a poder atender porque ya se retiró, pero sí voy a estar con la enfermera que me recibió a mí. La conozco desde que nací”.

¡Mira la imagen publicada por Pedro Engel PINCHANDO ACÁ!