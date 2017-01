Carolina de Moras revela las sensaciones de Felipe Camiroaga el día de su muerte

Las condiciones climáticas tenían asustado al animador.

En el programa “La mañana de CHV”, y aprovechando la visita de Bárbara Rebolledo, tocaron el tema de la muerte de Felipe Camiroga, producto de que por estos días fueron procesados cuatro ex oficiales de la Fach por sus responsabilidades en el caso.

Fue ahí cuando Carolina de Moras sorprendió con sus declaraciones sobre las sensaciones que tenía Felipe Camiroaga antes de subirse a este fatídico vuelo. “Nunca profundizó en el peligro, pero si sabía que las condiciones no estaban dadas. Se sentía súper responsable. Venía de una racha media incómodo en las últimas semanas y no quería ir, estaba angustiado con las condiciones climáticas. Lo mismo pasaba con Roberto Bruce”, destacó la animadora.

Para más adelante agregar, que a pesar de que muchos soñaban con conocer o volver a la Isla – en el caso de Felipe – la mayoría de los integrantes del “Buenos Días a Todos” no querían viajar, inclusive Bruce lamentaba no poder estas con sus hijas ese fin de semana pues venía de intensos días de trabajo; “todos tenían cosas que hacer, pero viajaron igual. Sabían que era un vuelo de riesgo y que el lunes no volvían”, remató.